Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 18:08
Ali Yalçın'ı gören var mı?

Sanırım Yüce temsilcimiz Ali Yalçın enflasyon farkını yeterli görüyor. Ya da şu an saray da alkışlamaya devam ediyor. Eskiden göstermelik bir iki açıklama yapardı artık ona da tenezzül etmiyor :)


Sevgili Bayan Milena
Aday Memur
03 Temmuz 2025 18:40

Akp den milletvekili olsa da kurtulsak

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