Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2025 19:04
29 Kasım 2022 Öncesi Çalışan Sözleşmeli

29 Kasım 2022 deki yasayla kadro aldım . Kasım 2023 te sözleşmeli olarak farklı bir kuruma atandım . İşe girişim 29 Kasım 2022 öncesi olmasından dolayı kadro almam gerekmez mi ? Bilgisi olan veya aynı durumda olanlar varsa yardımcı olabilir mi ?

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