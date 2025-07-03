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Editörler : supporters.


03 Temmuz 2025 19:49
Bursali Ali Kavuzlu'nun Estetik Faciası: Burnum Bozuldu, Kaburgam Kesilecek

Bursalı Doktor Ali Kavuzlu?ya burun estetiği oldum. Ameliyat öncesinde burnumda büyük bir sorun yoktu; sadece hafif bir burun kemeri düzeltilecekti. Ancak yaşadıklarım beklediğimden çok daha farklı oldu.

İnce cilt yapısına sahip olmama rağmen, hastane raporuma ?kalın cilt? yazılmış. Bu raporun hemşire tarafından yanlış düzenlendiğini öğrendim. Sanırım doktor, cilt yapımın ayrımını doğru şekilde yapamadı. Kalın ciltli bir hastaya yapılacak şekilde müdahale etti. Bu nedenle gereğinden fazla kemik alındı, burun kanallarım daraltıldı. Şu anda hem ciddi şekilde nefes alamıyorum hem de burnumun neredeyse yarısı alınmış durumda.

Bu hatalı operasyon nedeniyle artık revizyon ameliyatı yapılması gerekiyor. Ancak durum o kadar kötü ki, burnumun yeniden şekillenmesi için kaburgamdan kıkırdak alınması planlanıyor.

Yaşadıklarımı medeni bir şekilde Google yorumlarında paylaşmak istedim. Hakaret içermeyen, sadece kişisel mağduriyetimi anlattığım yorumum birkaç saat sonra silindi. Muhtemelen spam filtresine takıldı. O yüzden bu yorumu daha güvenilir bir platformda paylaşmak istedim.

Amacım kimseyi karalamak değil; sadece benzer bir süreçten geçebilecek insanlara farkındalık kazandırmak. Umarım kimse böyle bir sağlık ve estetik mağduriyet yaşamaz.

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