Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 20:22
Jandarma Branş Değişikliği

Merhaba arkadaşlar ben 2 yıllıdir jandarma ast çvş olarak görev yapıyorum 4 yıllık hemşirelik mezunuyum 2 adet sorum olacak branş sınavında sağlık branşına geçiş yapabilir miyim ? Eğer branş değilde subayliga geçmek istersem sınavı çok mu zor ve alım sayısı çok mu az oluyor detaylı bilgi almak amaçlı soruyorum.

Tesekkurler.

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