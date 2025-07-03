Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 20:45
İl dışı atamaların engellenme ihtimali var mı?

şüphelendiğim bir durum yaşadım sormak istedim her ihtimale karşı kanıt olsun diye tercih listemin ekran görüntülerini aldım videoya çektim hizmet süremi vs her şeyi çektim yarın son gün bazı kişiler hizmet yılınız 3 yılı dolmamış tercih veremezsiniz diye yazı görmüş düzelttirmiş ama bana da olur mu yarın son gün son ana kadar kontrol mu etmem lazım şu an tercihlere müdahale edebilirler mi iptal vs durum olur mu

Çok Yazılan Konular

Önlisans mezunu hizmetli en fazla kaçıncı dereceye düşerMEB İl Dışı Yer Değiştirme'de Haksız UygulamaTeknik hizmetlerdeki personelin üst öğrenimdeki bölümleri nelerdir?GİB görevde yükselme yönetmeliğiİl dışı tercih listesi ne zaman onaylanır?Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçtikten sonra yıllık izin

Sözlük

İbra Etmek 1 yabancı şarkıların melodilerini kullanmak 1 mutluluk korkusu 1 uzun boylu olmak 1 küs kalamamak 2 belgesel 1 geceye nahif bir beddua bırak 3 yapay zeka 1 etrüskler 1 ayakkabı boyacısına aşık olan kadın 2

Son Haberler

Buca'daki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındıBakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklamaEmekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildiMEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka DönemiOrdu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı