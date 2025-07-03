Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2025 22:22
belediye şirketleri güvenlik görevlisi

belediye sirketlerindeki güvenlik görevlisi ilk giriş maaşı ne kadardır ve hakları nelerdir???

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Sözlük

İbra Etmek 1 geceye nahif bir beddua bırak 3 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 5 elemek 3 güne bir söz bırak 7 carte d'or 2 limonata 2 uzun boylu olmak 2 Yaz geceleri teras balkon ya da bahçe keyfi 2 bi mola radyo yayını 10

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