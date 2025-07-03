Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Temmuz 2025 22:38
Büyükşehirde il içi yolluğu

Arkadaşlar merhaba.İl içinde tayinim çıktı. Birbirine komşu olmayan iki ilçeyi merkez ilçe bahanesi ile Oğuzeli-Şehitkamil (aynı mahalli içinde diye) yolluk vermiyor. Emsal kararlar var mı alanlar?

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