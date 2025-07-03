Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Temmuz 2025 23:05
ATT İken Memurluğa Geçmek

sınava girdim ama memur maaşları çalışma şartları yerleri hakkında kararsızım sizce mantıklı mı ne kadar maaş düşüşü olur

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