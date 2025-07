Başöğretmen maaşının 75.000 lira olması.

Ek ders olmadan yaz ayında evde yatarak alınacak net maaş. Başöğretmen olmanin şartı da 20 yıl çalışmış olmak. Hepsi bu. Madem böyle unvanlar dağıtıliyor diğer memurların başı kel mi arkadaş? 20 yıl çalışan herkesin unvaninin başına Baş koyun hepimizin maaşı degişsin. Senede diğer memurların yarısı kadar işe gitmeyen bir meslek grubuna bildiğin pozitif ayrimcilik tanınmış. Kimsenin sesi çıkmıyor. Pekala kıyas yapıyorum. Kiminle kıyaslayalim kendimizi köşedeki kasapla mı, nalburla mı? Elbette diğer memurlarla kıyaslıyacağm. Çalışma saatleri karşılığı uzman doktorla kafa kafaya geliyor. Sırf sendika başkanı öğretmen kökenli diye imtiyaz tanınmış. Beden eğitimi öğretmeni, dikiş-nakış öğretmeninin vs vs nasıl bir Başöğretmenligi var? Haftada 40 saat çalışan yılda 1 ay tatili zar zor yapabilen 20 yıllık memurun bu arkadaşlardan tam olarak ne eksigi var da daha az kazanıyor? Üniversite mezununiyetiyse herkes Üniversite mezunu. Yılda 2 kat fazla çalışıp daha az maaş almak nasıl bir adalettir? Her okulda tek tük başöğretmen olur, ayrı bir sınavı olur, kazanması zor olur anlarsınız ama istisnasiz hepsi nasıl aynı unvana sahip olabiliyor? Bunun adı gizli zam bildiğin. Biz diğer memurlar da böyle unvanlar istiyoruz. Tekrar ediyorum. Bir başöğretmen ile uzman doktorun( kamuda en çok kazanan meslek grubu) saatlik ücreti aynı. Böyle bir sacmalik olabilir mi?

