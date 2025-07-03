Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2025 23:50
Başöğretmen maaşının 75.000 lira olması.
Ek ders olmadan yaz ayında evde yatarak alınacak net maaş. Başöğretmen olmanin şartı da 20 yıl çalışmış olmak. Hepsi bu. Madem böyle unvanlar dağıtıliyor diğer memurların başı kel mi arkadaş? 20 yıl çalışan herkesin unvaninin başına Baş koyun hepimizin maaşı degişsin. Senede diğer memurların yarısı kadar işe gitmeyen bir meslek grubuna bildiğin pozitif ayrimcilik tanınmış. Kimsenin sesi çıkmıyor. Pekala kıyas yapıyorum. Kiminle kıyaslayalim kendimizi köşedeki kasapla mı, nalburla mı? Elbette diğer memurlarla kıyaslıyacağm. Çalışma saatleri karşılığı uzman doktorla kafa kafaya geliyor. Sırf sendika başkanı öğretmen kökenli diye imtiyaz tanınmış. Beden eğitimi öğretmeni, dikiş-nakış öğretmeninin vs vs nasıl bir Başöğretmenligi var? Haftada 40 saat çalışan yılda 1 ay tatili zar zor yapabilen 20 yıllık memurun bu arkadaşlardan tam olarak ne eksigi var da daha az kazanıyor? Üniversite mezununiyetiyse herkes Üniversite mezunu. Yılda 2 kat fazla çalışıp daha az maaş almak nasıl bir adalettir? Her okulda tek tük başöğretmen olur, ayrı bir sınavı olur, kazanması zor olur anlarsınız ama istisnasiz hepsi nasıl aynı unvana sahip olabiliyor? Bunun adı gizli zam bildiğin. Biz diğer memurlar da böyle unvanlar istiyoruz. Tekrar ediyorum. Bir başöğretmen ile uzman doktorun( kamuda en çok kazanan meslek grubu) saatlik ücreti aynı. Böyle bir sacmalik olabilir mi?

Yasin.Ozen
Genel Müdür
04 Temmuz 2025 00:01

Filler üstte tepişirken ezilen çimen olurmuş. Herkesin gücü birbirine yetiyor anca. Bu yüzden böyle konu başlıkları görmek normal oldu. Çözüm olarak öğretmenler ya da işçiler vs. 1/4 ünü geri mi iade etsin mesela ? Hiçbir işimizi bir tarafa çamur atmadan yapamıyor sanki her şeyi söyleyebilmek hakkımızmış gibi ağzımıza geleni söyleyerek yapıyoruz. Eleştirmek ve fikir beyan etmek bir suç değil tabii ki ama düzgün bir şekilde olmalı.


kubii
Genel Müdür
04 Temmuz 2025 00:08
Kimseye çamur atmıyorum. Ortada net bir adaletsizlik var onu dile getiriyorum. 20 yıllık memura da BAŞ ön eki takılarak maaşında iyilestirme olursa adaletsizlik giderilir diyorum. Gayet de düzgün ifade ettim meramımı. Ben de 20 yıllık kamu çalışanıyım ve bir öğretmenden 2 kat fazla çalışıyorum. Mesela yarın sabahin körunde işe gitmek için yollara düşeceğim. Daha fazla kazanmam gerekirken nasıl daha düşük maaş alıyorum arkadaş? Böyle adalet olur mu?

ahmet demir7307
Memur
04 Temmuz 2025 00:15

yazın evde yatma sebebi öğrencilerin tatile girmiş olmasıdır. Öğretmene tatil vermek için tatil verilmiyor öğrencilerin kafası dinlensin yeni sezona hazırlansın diye tatil veriliyor. Şimdi soru şu bu öğretmen yazın yemek yiyor mu? kira ödüyor mu? fatura ödüyor mu? kılık kıyafete ihtiyacı var mıdır peki? bütün bunları yapabilmesi için maaş alması gerekiyor değil mi:) sen yıllık izninde yatarak para alırken peki öğretmenler ulen şu herife bak bir ay beleş para alıp evde kıcını deviriyor diyor mu? hayır mı cevabı çünkü öğretmenler insan kardeşim oyüzden duymazsın:) birde napıyor bunlar diyorsun onu da söyleyeyim bunlar insanların sen gibi olmaması için eğitmek için çabalıyor tabiki herkese dokunamıyor bazıları da çevreye uyuyor olmuyor genetiği kötü oluyor olmuyor o ayrı. öğretmene napıyor bunlar diyen şahıs ülkeden atılsa ülke için gerçekten daha hayırlı olur.


trexq
Aday Memur
04 Temmuz 2025 00:15

o sadece devletten alınan,verile özel dersler hariç :) + yeşil pasaport gibi avantajları var tabi o kadar para nasıl harcancak yoksa.

şimdi kudurabilirsin başkasını da kendi pislik seviyesine çekmeye çalışan anadolu çomarı.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
04 Temmuz 2025 00:17

Onlar az biz daha fazla çalışıyoruz adaletsizlik var şeklinde kendi deyiminizle atıyorsunuz yani ne demek atmıyorum ? Verilen ücretlerde sadece çalışma saati baz alınmaz şayet alınsaydı asgari ücrete çalışan insanların çok daha fazla kazanması gerekiyordu. Yapılan işin önemidir, mesleğin yeterlilikleri vs. vs. diye uzar gider. Ben bunu bir mühendis olarak yazıyorum ki iyileştirme almayan tek grup olarak kaldık, keşke alsak ancak bunun yolu bu şekilde değil. Diğer meslek grupları nasıl kazanımlar aldıysa yapılanlar örnek alınmalı. X meslek şöyle Y meslek böyle diyerek bir sonuç elde edilemez.


ahmet demir7307
Memur
04 Temmuz 2025 00:17

mesele çalışma saati ile alınan maaş dogru orantılı olsaydı asgari ücretliler doktordan fazla maaş alması gerekirdi adalet bunu gösterirdi. Sen kimsinde öğretmenle kendini bir tutuyorsun düz kamu memuru. dosyalarını aç işini yap boş boş konuşma.

kubii, 19 dk. önce
Kimseye çamur atmıyorum. Ortada net bir adaletsizlik var onu dile getiriyorum. 20 yıllık memura da BAŞ ön eki takılarak maaşında iyilestirme olursa adaletsizlik giderilir diyorum. Gayet de düzgün ifade ettim meramımı. Ben de 20 yıllık kamu çalışanıyım ve bir öğretmenden 2 kat fazla çalışıyorum. Mesela yarın sabahin körunde işe gitmek için yollara düşeceğim. Daha fazla kazanmam gerekirken nasıl daha düşük maaş alıyorum arkadaş? Böyle adalet olur mu?
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