Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 00:26
2026 Ocak Zammı
Buralar değerlenecek şimdiden yatırım yapıyorum.Tahminim %10.5

inşaat1313
Şef
04 Temmuz 2025 00:41
Ağustosta toplu sözleşme var ilk altı ay için en az %15 verilir 6 aylik enflasyonlada yine %5-7 bandinda bir fark oluşur. demem o ki yazdığın tutar mümkün değil olmaz.

Mustfa4444
Şef
04 Temmuz 2025 00:46
hiç zannetmiyorum 2026 Ocak %7. 2026 Temmuz ana zammı %5 inşallah daha fazlası olur ama

symphony19
Aday Memur
04 Temmuz 2025 00:50
işçiye ne verildiyse bize de o verilir. ocak'ta 17 zam olur, 5-6 enflasyon farkı ile yüzde 22, 23 alırız
Mustfa4444, 1 saat önce
hiç zannetmiyorum 2026 Ocak %7. 2026 Temmuz ana zammı %5 inşallah daha fazlası olur ama

jackreacher52
Aday Memur
04 Temmuz 2025 00:56

%7 alırsan öp başının üstüne koy delikanlı


Mustfa4444
Şef
04 Temmuz 2025 01:13
Karıştırıyorsun ''2025'in ilk yarısı için yüzde 17, ikinci yarısı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı teklifi ise değişmedi.2026'da ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 teklif edildi. Yani 2026 da hedef enflasyona göre olduğu için ana zam Ocak-Temmuz %7 ve %5 beklentisi var
symphony19, 1 saat önce
işçiye ne verildiyse bize de o verilir. ocak'ta 17 zam olur, 5-6 enflasyon farkı ile yüzde 22, 23 alırız
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