2026 Ocak Zammı

Ağustosta toplu sözleşme var ilk altı ay için en az %15 verilir 6 aylik enflasyonlada yine %5-7 bandinda bir fark oluşur. demem o ki yazdığın tutar mümkün değil olmaz.

Ağustosta toplu sözleşme var ilk altı ay için en az %15 verilir 6 aylik enflasyonlada yine %5-7 bandinda bir fark oluşur. demem o ki yazdığın tutar mümkün değil olmaz.