Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2025 04:12
polise ceza yazan trafik polisi
57 kod nolu beylerbeyinde saat 00.10 sıralarında uygulama noktasından polis memuru olan kız arkadaşımla sivil aracımız ile kolay gelsin devrem diyip kimlik gösterdiğimiz kadın trafikçi devremiz, ne o oyle kimlik gösterip geçiyorsunuz döneminiz kaç sizin sağa çekin ! diye ısrarla döneminiz kaç diyip ehliyet ruhsatınızı verin diyen, o sırada kız arkadaşıma aldığım arka koltukta duran buket çiçeği göz ucuyla kesen zatı muhterem muhtemelen yanlızlıktan kendisini tatmin eden kimse olmayan bize yazazacağı ceza ile tatmin olmayı uman devremiz, hal ve hareketlerinize uyuz oldum sis lambasından size ceza yazıcam diyip ceza yazan o sırada muhtemelen birlikte çalıştığı kadının nasıl polis olduğunu bilen ama boynu bükük şekilde yanımıza gelen alt devre meslektaşımıza alkol metre üfletin diyen kadın trafikçi polis memuru ve başında duran şef benzeri erkek cinsiyetine sahip olduğunu düşündüğümüz ama emarelerini göstermekten aciz olan erkek polis memuru benzeri kişi alkol sonucu çıkana kadar uzak dur diye erkek ile kadın arası komik bir ses tonunda bağırıp uzaklaşmamızı istemiş bu sırada kadın polis memuru kameram açık diye kendisine yapılan herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen sinirle ilginç hareketler sergilemiş ve cezayı benimde yaz cezamızı artık gidelim diye ısrarım ile yazıp göndermiştir, muhtemelen kadın devremizi tanıyan ve olaya şahit olan o iki ekipteki meslektaş bozuntusu bazıları utanan bazıları hiç utanmayan arkadaşlarımız hepinizi seviyoruz..

Polisc
Aday Memur
04 Temmuz 2025 05:15
hayatımda gördüğüm en boş memursun kardeşim tebrikler

Garibantr
Memur
04 Temmuz 2025 05:16
doğru istirahatli zamanımıza denk geldi o yüzden boştuk
Polisc, 46 dk. önce
hayatımda gördüğüm en boş memursun kardeşim tebrikler
Toplam 2 mesaj

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