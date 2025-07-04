Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 04:51
Dış kaynak Subaylık (SUTASAK) kesin kayıt ve intibak da çağrı olabilir mi?

Merhabalar, ben dış kaynak subaylık piyade komando sınıfında yedek bekliyorum. Çoğu aday ön kaydını yaptırdı . ilk yedek çağrısında 73. Yedeğe kadar geldi . Kesin kayıda gelmeyenlerin yerine veya intibak da bırakanların yerineyedek çağrısı gelir mi? Konu hakkında bilgisi olan. Sutasak eğitimi almış veya alıyor olan varsa bilgi verebilir mi lütfen? Bir kaç kuruma sordum farklı cevaplar geliyor .

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