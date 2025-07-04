Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Temmuz 2025 07:06
Grafik tasarım öğretmenliği

Merhabalar. Ben grafik tasarım mezunuyum. Grafik tasarım öğretmeni olmak için yüksek lisans yapınca öğretmenliğe başvurukabilir diye bilgiler gördüm. Bunun doğruluk payı nedir ve tam olarak nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor ve de grafik tasarım bölümü pedogojik formasyon alabiliyor mubilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim


Kagiş
Müsteşar
04 Temmuz 2025 07:17

Reklam şirketi kurun ya da bir iç mimarla ortak olup firmanızı kurup marka sahibi olun. Öğretmen olmak hem zor hem de ekonomik olarak tatmin edici değil. Ofisinizi açın ve şöyle kudretli bir masanın arkasında taht gibi bir koltuğa oturup kahvenizi yudumlarken kapınız çalındığında "girrr" diye seslenirsiniz! Memur olmaktansa esnaf olmayı deneyin. Bol kazançlar diyelim şimdiden. Deneyin ve görün!

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