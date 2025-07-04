Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 08:21
Temmuz enflasyonu

Bu zam yağmuru karşısında ne dersiniz tekrar 2 mi açıklarlar ? Tahminim 2.5


m.r_f
Şube Müdürü
04 Temmuz 2025 08:52

Yıl sonu hedefi %20 umarım bu rakamı tutturmaya çalışmazlar :D

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Haziran 2025 EnflasyonuZamcık oranı 15.57 olduMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 2026-2027 Yılları İçin 8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri (Genel Talepler)Başöğretmen maaşının 75.000 lira olması.Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 LiraTeiaş tekniker maaşı ?İşçiye ikinci zam teklifi ;)2026 Ocak Zammı

Sözlük

b planı 2 mutluluk korkusu 1 Leman Dergisinin çizerleri 1 redingot 2 gülümse 2 carte d'or 3 içindeki çocuk 1 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 4 türkiyeyi terketmek 3 bi mola radyo yayını 11

Son Haberler

Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın SöndürüldüAltın Fiyatları Yükselişte: Gram ve Ons Altında Son DurumEPDK 17 şirkete lisans verdiİzmir'de Tunç Soyer dahil 137 kişi Adliye'ye sevk edildi'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı