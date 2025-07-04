Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


04 Temmuz 2025 09:27
Dhmi halkında

Arkadaşlar bu alımda büyük ihtimalle dhmi elektrik teknıkeri olarak atanırım .okulu yenı bitirdim tercübem yok elektrıkte ,acaba eğitim falan verılıyor mu ? Yoksa taşeronlara mı yaptırılıyor biz kontrol mü yapıyoruz ? Özellıkle elektrik teknıkerler cevaplarsa sevınırım


ahmet44mlty
Şef
04 Temmuz 2025 10:07

işi ögretirler merak etmeyin.hepimiz geçtik bu yollardan

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