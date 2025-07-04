Memnun musunuz buçuk ali sendikacıları

mesleği hayatını kazanmak için yapanları memnun edecek bir durum maalesef yok.

Ben ekonomistim diyenlerin ve onların her yaptıklarına kayıtsız şartsız biat etmiş olanlar için de sıkıntı yok.

daha maaş zamları yansımadan cebimize girmeden piyasa zamları ile eriyen ekonomiyi, idrak etmekten muhakemeden yoksun beyinler(!) için hiç sorun yok:)

Yok oğlu yok! İnsanca insan gibi yaşayabilecek bir ücret takdiri hiç bir yerde yok. Sadece Avrupa bizi kıskanıyor ya o yetiyor bize:))