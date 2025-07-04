Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Temmuz 2025 10:15
Memnun musunuz buçuk ali sendikacıları

Ha memnun musunuz zamdan. Şize çok bile badem bıyıklarınıza badem yağı alın.


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
04 Temmuz 2025 10:50

evet memnunuz.beğenmeyen istifa eder


berken47
Şef
04 Temmuz 2025 10:58

Zaten az buçuk kafası bassa böyle bir başlık açmaz:) kardeşim 20 yıllık öğretmenim hayatımda ebs ye üye olmadım ama bu şekilde insanlara itham da bulunmaya gerek yok...memnunum dedi eee noldu şimdi memnunmuş işte:))))

ece-ogretmen-ist, 1 saat önce

evet memnunuz.beğenmeyen istifa eder


karub9191
Şef
04 Temmuz 2025 11:08

Mennunsalar sorun yok hocam. Ben soru sordum sadece adam da delikanlı gibi memnunum dedi işte o kada


okuryazar3
Müsteşar
04 Temmuz 2025 11:54

mesleği hayatını kazanmak için yapanları memnun edecek bir durum maalesef yok.

Ben ekonomistim diyenlerin ve onların her yaptıklarına kayıtsız şartsız biat etmiş olanlar için de sıkıntı yok.

daha maaş zamları yansımadan cebimize girmeden piyasa zamları ile eriyen ekonomiyi, idrak etmekten muhakemeden yoksun beyinler(!) için hiç sorun yok:)

Yok oğlu yok! İnsanca insan gibi yaşayabilecek bir ücret takdiri hiç bir yerde yok. Sadece Avrupa bizi kıskanıyor ya o yetiyor bize:))


Serdes
Aday Memur
04 Temmuz 2025 12:04

Amaç sendikada değil badem bıyık diyerek inançlı insanlara saldırmak onları küçümsemek sanırım. Sendika değil Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını belirledi. İşverende hükümet tir. 40-50 tane sendika var. Her sendika talepte bulunabilir eylem yapabilir.

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