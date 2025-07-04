Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 10:26
Adalet Hizmetleri Sınıfı ve Uzman Katiplik
2026 yılında sizce faaliyete geçer mi yürürlüğe girer mi?

slm08
Genel Müdür
04 Temmuz 2025 10:45

uzman katip olunca ne olacak acaba ben duruşmaya girmem mi diyeceksiniz :)


umuttisigi
Aday Memur
04 Temmuz 2025 10:56
maaş konusunda diyoruz birader boş yapma
slm08, 1 saat önce

uzman katip olunca ne olacak acaba ben duruşmaya girmem mi diyeceksiniz :)

Toplam 2 mesaj

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