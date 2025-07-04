Sağlık sorunu nedeni ile geçici süreliğine geri hizmete geçiş

İyi günler kolay gelsin

Eşim öğretmen bir yıl önce okulda yaşadığı bir problem(öğrenciler arasında büyük bir kavga çıkıyor bir öğrenci yaralanıyor derste çıkıyor tartışma). Eşim bir yıldır psikolojik destek alıyor bu senede ist. tayin istemek zorunda kaldık.

Benim sorunum şu ki eşim henüz üzerinden atamadı okula giderken bile sinir ve sitres yapıyor. Tedavimiz devam ediyor bir veya iki yıllığına geçici olarak geri hizmete geçme şansımız varmı acaba