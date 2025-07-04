Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Temmuz 2025 10:31
Sağlık sorunu nedeni ile geçici süreliğine geri hizmete geçiş

İyi günler kolay gelsin

Eşim öğretmen bir yıl önce okulda yaşadığı bir problem(öğrenciler arasında büyük bir kavga çıkıyor bir öğrenci yaralanıyor derste çıkıyor tartışma). Eşim bir yıldır psikolojik destek alıyor bu senede ist. tayin istemek zorunda kaldık.

Benim sorunum şu ki eşim henüz üzerinden atamadı okula giderken bile sinir ve sitres yapıyor. Tedavimiz devam ediyor bir veya iki yıllığına geçici olarak geri hizmete geçme şansımız varmı acaba


m.r_f
Şube Müdürü
04 Temmuz 2025 10:54

İlçe veya İl Millî Eğitim Müdürü ile görüşüp, konuyu arz edip görevlendirme isteyebilirsiniz. 6 aylık görevlendirme ile ilçe veya il MEM de görevlendirmeyle çalışır eşiniz, görevlendirme bitince de tekrar 6 aylık görevlendirilebilir. İstanbul Esenler, Bağcılar veya Başakşehirse size şahsen yardımcı olmaya çalışırım.


yas1978
Şef
04 Temmuz 2025 10:58

Sağlık raporunuza doktor önerisi olarak 1-2 yıl sınıf ortamından uzak kalması şeklinde öneri konulursa ilçe mem yapmak zorunda kalır yoksa raporsuz bu iş anca kuvvetli torpille olur...Doktorda böyle bir ibare yazarmı yazmazmı onu bilemem..Öğretmenlerin süreli yada süresiz geri hizmet kararları doktor veya heyet raporuyla oluyor...Ayrıca tavsiyem sağlık durumu çok kötü değilse ve kötüye de gitmiyorsa özlük haklarını koruma açısından mümkün mertebe öğretmen ünvanında kalmaya baksın branşı uygunsa halk eğitimlerde de değerlendirilme imkanı var..

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