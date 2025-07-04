Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


04 Temmuz 2025 10:37
Tercihler saat 17.00 kapandığında tercih listemizi görebilecek miyiz?

ilk kez il dışı tercih yapıyorum ve bir kere hatalı kod geldi hizmet yılınız 3 yıl dolmamıştır diye ve korktum ya yine son anda hata olursa ve tercihlerim silinirse hepsinin ekran görüntüsünü aldım ama tercihler kapandığında karşıma nasıl bir yazı gelecek tercih listesi görünebilecek mi lütfen önceden tercih yapanlar yazsın

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