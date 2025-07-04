Hocalarım önceki dönemde seçimden dolayı ikametimi il merkezindeki evime almıştım, ancak x ilçesinde lojmanda yaşıyordum. Dün ilk defa yönetici görevlendirmesi aynı ilin y ilçesine atamam yapıldı. Yolluk alabilir miyim? Amirim ikametim il merkezinde olduğu için talınacak olsan da alamazsın dedi. bu durumda yolluk alabilmem için ikametimi taşınacağım x ilçesindeki lojmana tekrar almam gerekir mi?

Hocalarım önceki dönemde seçimden dolayı ikametimi il merkezindeki evime almıştım, ancak x ilçesinde lojmanda yaşıyordum. Dün ilk defa yönetici görevlendirmesi aynı ilin y ilçesine atamam yapıldı. Yolluk alabilir miyim? Amirim ikametim il merkezinde olduğu için talınacak olsan da alamazsın dedi. bu durumda yolluk alabilmem için ikametimi taşınacağım x ilçesindeki lojmana tekrar almam gerekir mi?