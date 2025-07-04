Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Temmuz 2025 11:17
Yolluk Alabilir Miyim
Hocalarım önceki dönemde seçimden dolayı ikametimi il merkezindeki evime almıştım, ancak x ilçesinde lojmanda yaşıyordum. Dün ilk defa yönetici görevlendirmesi aynı ilin y ilçesine atamam yapıldı. Yolluk alabilir miyim? Amirim ikametim il merkezinde olduğu için talınacak olsan da alamazsın dedi. bu durumda yolluk alabilmem için ikametimi taşınacağım x ilçesindeki lojmana tekrar almam gerekir mi?

bahçesaray
Şef
04 Temmuz 2025 11:22
alamazsınız, üç beş kuruş için oynamayın

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
04 Temmuz 2025 12:00

2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşmenin genele yönelik hakem kurulu kararının 56. maddesi şöyledir:

"Kamu görevlilerinin yurt içinde başka yere sürekli görevle atanması hâlinde; yeni görev mahallinde göreve başlaması kaydıyla kendisine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen unsurlar (atandığı yere günübirlik gidip gelenler ile ikametgahının bulunduğu yere atananlar hariç olmak üzere) ev eşyasını fiilen taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadar ödenir."

Burda çeşitli şartlar belirtilmiş:

1- ikametgahınızın olduğu yere atanmamış olmak

2- Başka yerde ikamet edip işyerinize günübirlik gidip gelmemek (A ilçesinde ikamet edip B ilçesine gidip gelmemek yani)

3- Yeni yerde göreve başlamış olmak

Bu 3 şartı sağlıyorsanız ev taşıyıp taşımadığınıza bakılmamalı ve 6245 sayılı kanunun 45. maddesinin a ve c bentlerindeki ödemelerin yapılması gerekir. Bunlar ne derseniz:

" Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

Madde 45 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya

hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır."

Bu madde uyarınca şartları sağlıyorsanız size 20 gündelik ve aradaki mesafenin yirmide birinin (yüzde beşinin) gündeliğinizle çarpılmasıyla bulunacak tutarın ödenmesi gerekmektedir.

Eğer günübirlik gidip geliyorsanız alamazsınız.

Eğer bilfiil yeni görev yerinize taşınırsanız zaten harcırah kanunu uyarınca sürekli görev yolluğu almanızda bir engel yoktur.

https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_10/04145419_surekligorevyollugutoplusozlesmekapsamindaikametgahdurumu.pdf

Yalnız araştırmalarım sırasında toplu sözleşme hükmüne tamamen aykırı bir Ombudsman (Kamu Denetçisi) kararı olduğunu gördüm. Kararda farklı iller arasında tayin olan personele bu madde kapsamında yolluk mverilmemesi doğru bulunmuş, şaşırdım.:

https://kararlar.ombudsman.gov.tr/Arama/Download?url=20241013%5C261852%5CYayin%5CKarar-2024-12655.pdf&tarih=2025-01-30T15:32:20.675372

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