KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


04 Temmuz 2025 11:27
2025/1 avukat alım sayısı

Herkese iyi günler. Merkezi alıma bir haftadan az kaldı alım sayıları bellidir kılavuz hazırdır diye düşünüyorum. Avukat alımıyla ilgili bakanlıklardan kurumlardan duyumu bilgisi olan var mı?

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