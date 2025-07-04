Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Temmuz 2025 11:39
Aile Birliği Mazareti Hakkında
1-Ocak eş tayininde tek tercihle eşimin yanına gidebilmiştim. Gittiğim x şehrinde okulum il merkezinde evim ilçede idi. ilçede ücretli çalıştırdılar ama beni görevlendirmeyle o ilçeye almadılar bu yasal mı aynı şeyi yaşarsam ne yapmalıyım? 2- Eşimin tayini büyük şehir statüsündeki bi şehre çıktı. temmuzda başvurular var malum aile birliği için. sizce ocaktaki gibi az yerler mi açılır? şimdiden teşekkür ederim cvp verecek olan arkadaşlara..

Çok Yazılan Konular

6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İşyerinde asli görev harici işler yapmaHaziran ek dersi yattı mı? (2025)Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem !Yks de habersiz tutanak tutulur mu?Amasya mi Tokat mı?8 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına girip 25 yıl tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını bekleyenler.YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)Öğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:06

Sözlük

Yürüyüş yapmak 1 ne varsa sözlükte var 6 carte d'or 3 Leman Dergisinin çizerleri 1 türkiyeyi terketmek 3 Derdini insana değil suya anlat 1 Kendi sebzeni yetiştirmek 1 haksız kadın 3 etrüskler 1 belgesel 1

Son Haberler

Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandıErsoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturdukİstanbul'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltıİmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildiBenzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı resmen geldi

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı