Aile Birliği Mazareti Hakkında

1-Ocak eş tayininde tek tercihle eşimin yanına gidebilmiştim. Gittiğim x şehrinde okulum il merkezinde evim ilçede idi. ilçede ücretli çalıştırdılar ama beni görevlendirmeyle o ilçeye almadılar bu yasal mı aynı şeyi yaşarsam ne yapmalıyım? 2- Eşimin tayini büyük şehir statüsündeki bi şehre çıktı. temmuzda başvurular var malum aile birliği için. sizce ocaktaki gibi az yerler mi açılır? şimdiden teşekkür ederim cvp verecek olan arkadaşlara..

1-Ocak eş tayininde tek tercihle eşimin yanına gidebilmiştim. Gittiğim x şehrinde okulum il merkezinde evim ilçede idi. ilçede ücretli çalıştırdılar ama beni görevlendirmeyle o ilçeye almadılar bu yasal mı aynı şeyi yaşarsam ne yapmalıyım? 2- Eşimin tayini büyük şehir statüsündeki bi şehre çıktı. temmuzda başvurular var malum aile birliği için. sizce ocaktaki gibi az yerler mi açılır? şimdiden teşekkür ederim cvp verecek olan arkadaşlara..