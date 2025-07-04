Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Mektup

Sayın Cumhurbaşkanım @RTErdogan ;

Güzel ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için gerek üstyapı gerekse de altyapı çalışmalarında gece gündüz demeden zorlu şartlarda risk ve sorumluluk alarak katma değer sağlayan fedakârca çalışan, milyarlarca liralık işlerin ihale dökümanlarının hazırlanması ve ihalesinin yapılmasından, işlerin teslimine kadar görev alan tüm kamu mühendislerinin özlük haklarının acilen iyileştirilmesi gerekmektedir.

Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi meslek disiplinine sahip olan hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personelleri, öğretmenler, adalet personelleri, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak bu iyileştirmeler yapılırken Kamudaki mühendislerin unutulması büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vererek mühendislerin çalışma huzurunu ve barışını da olumsuz etkilemiştir.

Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, toplu konutlar, milli tren setleri, YHT, cephanelik, askeri fabrikalar, tersane tesis ve atölyeleri, uçak bakım hangar, uçak pistleri ve tarımsal üretimin gelişmenin ve kalkınmanın her aşamasında Türkiye?nin yüz akı projelerinde görev alan biz kamu mühendislerinin bu şekilde ihmal edilmesi büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir.

Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin ünvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu konuda ?MÜHENDİSLİK MESLEK KANUNU? nun düzenlenmesi hem mesleki standartlaşmanın hem de Türkiye?nin inovasyon gelişimde merkez olmasına katkı sağlayacaktır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde, övünülecek projelerin katlanarak devam etmesi ve çalışma barışının sağlanabilmesi için Kamu Mühendisleri olarak aşağıda yer alan hususlarda iyileştirmeler talep ediyoruz.

Saygılarımızla arz ederiz..

KAMU MÜHENDİSLERİ PLATFORMU

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