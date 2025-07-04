Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Mektup

1-Mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının görev tanımını, sorumluluklarını ve mesleki statülerini yasal güvence altına alacak bir Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Bu kanun, liyakate dayalı istihdamı destekleyecek ve mesleğin kurumsal kimliğini güçlendirecektir.
2-Mühendislik Hizmetleri Sınıfı (mühendis, mimar, şehir ve bölge plancı...) ihdas edilerek, Mühendislik Hizmetleri Sınıfı 375 sayılı KHK da merkez uzmanlarının bulunduğu III sayılı cetvele alınmalıdır.
3-Risk ve teknik sorumluluk tazminatı (memur aylık katsayısının kırkbin (40.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutar kadar) adı altında yeni bir tazminat verilmeli ve bu tazminat emekliliğe de yansıtılmalıdır.
4-Aynı zamanda, birinci derece teknik kadrolarda görev yapan mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının ek göstergeleri 7200?e çıkarılmalıdır.
5-Ayrıca çalışırken alınan tüm ek ve yan ödemelerin emeklilik maaşlarına dâhil edilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. Bununla birlikte, mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı unvanlarıyla emekli olanların emeklilik şartları ve maaşları da iyileştirilmelidir. Tüm bu gelirlerin emekliliğede katkı sağlamasını 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memur ayrımınında mühendisler için kalkmasını istiyoruz.
6-Ücret politikaları ve mali haklarda köklü bir güncellemeye ihtiyaç vardır. Özel hizmet tazminatları artırılarak en az % 260, ek gösterge yansıtma oranları da en az % 200 olmalıdır.
7-8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde "Ek Madde ? - Bu kanuna göre başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir ve bölge plancısı kadro ve pozisyonlun esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara yirmibeşbin (25000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67'nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68'inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir? eklenmelidir.
8-Zorlayıcı saha koşulları ve yüksek iş yükü altında çalışan teknik personellerin mesleki yükünü hafifletecek ve motivasyonunu artıracak destekler de hayati önemdedir. Her 5 yıl için 1 yıl yıpranma payı verilmelidir.
9-Merkez, bölge ve taşra teşkilatlarında mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının çalıştığı şube ve birimlerde görev yapan yöneticilerin mühendis/mimar/şehir/bölge plancısı olma zorunluluğu getirilmelidir.
10-Büyük proje tazminatı yıl boyunca ve tüm personele ödenecek şekilde düzenlenmeli, arazi tazminatları arttırılmalı,
11-Giyim yardımı tüm kurumlarda eşit ve güncel biçimde gerçekleştirilmeli, günlük harcırahlar en az üç katına çıkarılmalıdır.
12-Geçici kabul, kesin kabul, ihale, kontrol, muayene ve kabul komisyonlarında görev alan personellere (memur aylık katsayısının beşbin (5.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutar kadar) komisyon başına ödeme yapılmalıdır.
13-Kamuda çalışan toplam personel içerisinde mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının kamuda istihdamı arttırılmalıdır. Mühendislik Fakülte sayıları düşürülmeli, kontenjanlar azaltılmalı ve üniversiteye giriş başarı sıralaması yükseltilmelidir.
1-Mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının görev tanımını, sorumluluklarını ve mesleki statülerini yasal güvence altına alacak bir Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Bu kanun, liyakate dayalı istihdamı destekleyecek ve mesleğin kurumsal kimliğini güçlendirecektir.
2-Mühendislik Hizmetleri Sınıfı (mühendis, mimar, şehir ve bölge plancı...) ihdas edilerek, Mühendislik Hizmetleri Sınıfı 375 sayılı KHK da merkez uzmanlarının bulunduğu III sayılı cetvele alınmalıdır.
3-Risk ve teknik sorumluluk tazminatı (memur aylık katsayısının kırkbin (40.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutar kadar) adı altında yeni bir tazminat verilmeli ve bu tazminat emekliliğe de yansıtılmalıdır.
4-Aynı zamanda, birinci derece teknik kadrolarda görev yapan mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının ek göstergeleri 7200?e çıkarılmalıdır.
5-Ayrıca çalışırken alınan tüm ek ve yan ödemelerin emeklilik maaşlarına dâhil edilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. Bununla birlikte, mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı unvanlarıyla emekli olanların emeklilik şartları ve maaşları da iyileştirilmelidir. Tüm bu gelirlerin emekliliğede katkı sağlamasını 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memur ayrımınında mühendisler için kalkmasını istiyoruz.
6-Ücret politikaları ve mali haklarda köklü bir güncellemeye ihtiyaç vardır. Özel hizmet tazminatları artırılarak en az % 260, ek gösterge yansıtma oranları da en az % 200 olmalıdır.
7-8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde "Ek Madde ? - Bu kanuna göre başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir ve bölge plancısı kadro ve pozisyonlun esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara yirmibeşbin (25000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67'nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68'inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir? eklenmelidir.
8-Zorlayıcı saha koşulları ve yüksek iş yükü altında çalışan teknik personellerin mesleki yükünü hafifletecek ve motivasyonunu artıracak destekler de hayati önemdedir. Her 5 yıl için 1 yıl yıpranma payı verilmelidir.
9-Merkez, bölge ve taşra teşkilatlarında mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının çalıştığı şube ve birimlerde görev yapan yöneticilerin mühendis/mimar/şehir/bölge plancısı olma zorunluluğu getirilmelidir.
10-Büyük proje tazminatı yıl boyunca ve tüm personele ödenecek şekilde düzenlenmeli, arazi tazminatları arttırılmalı,
11-Giyim yardımı tüm kurumlarda eşit ve güncel biçimde gerçekleştirilmeli, günlük harcırahlar en az üç katına çıkarılmalıdır.
12-Geçici kabul, kesin kabul, ihale, kontrol, muayene ve kabul komisyonlarında görev alan personellere (memur aylık katsayısının beşbin (5.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutar kadar) komisyon başına ödeme yapılmalıdır.
13-Kamuda çalışan toplam personel içerisinde mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının kamuda istihdamı arttırılmalıdır. Mühendislik Fakülte sayıları düşürülmeli, kontenjanlar azaltılmalı ve üniversiteye giriş başarı sıralaması yükseltilmelidir.