Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 11:48
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Mektup

Sayın Cumhurbaşkanım @RTErdogan ;

Güzel ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için gerek üstyapı gerekse de altyapı çalışmalarında gece gündüz demeden zorlu şartlarda risk ve sorumluluk alarak katma değer sağlayan fedakârca çalışan, milyarlarca liralık işlerin ihale dökümanlarının hazırlanması ve ihalesinin yapılmasından, işlerin teslimine kadar görev alan tüm kamu mühendislerinin özlük haklarının acilen iyileştirilmesi gerekmektedir.

Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi meslek disiplinine sahip olan hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personelleri, öğretmenler, adalet personelleri, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak bu iyileştirmeler yapılırken Kamudaki mühendislerin unutulması büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vererek mühendislerin çalışma huzurunu ve barışını da olumsuz etkilemiştir.

Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, toplu konutlar, milli tren setleri, YHT, cephanelik, askeri fabrikalar, tersane tesis ve atölyeleri, uçak bakım hangar, uçak pistleri ve tarımsal üretimin gelişmenin ve kalkınmanın her aşamasında Türkiye?nin yüz akı projelerinde görev alan biz kamu mühendislerinin bu şekilde ihmal edilmesi büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir.

Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin ünvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu konuda ?MÜHENDİSLİK MESLEK KANUNU? nun düzenlenmesi hem mesleki standartlaşmanın hem de Türkiye?nin inovasyon gelişimde merkez olmasına katkı sağlayacaktır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde, övünülecek projelerin katlanarak devam etmesi ve çalışma barışının sağlanabilmesi için Kamu Mühendisleri olarak aşağıda yer alan hususlarda iyileştirmeler talep ediyoruz.

Saygılarımızla arz ederiz..

KAMU MÜHENDİSLERİ PLATFORMU

@KaMUhendislikMK @kaMUhendisleri


hakankaa82
Şef
04 Temmuz 2025 11:49

1-Mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının görev tanımını, sorumluluklarını ve mesleki statülerini yasal güvence altına alacak bir Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Bu kanun, liyakate dayalı istihdamı destekleyecek ve mesleğin kurumsal kimliğini güçlendirecektir.

2-Mühendislik Hizmetleri Sınıfı (mühendis, mimar, şehir ve bölge plancı...) ihdas edilerek, Mühendislik Hizmetleri Sınıfı 375 sayılı KHK da merkez uzmanlarının bulunduğu III sayılı cetvele alınmalıdır.

3-Risk ve teknik sorumluluk tazminatı (memur aylık katsayısının kırkbin (40.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutar kadar) adı altında yeni bir tazminat verilmeli ve bu tazminat emekliliğe de yansıtılmalıdır.

4-Aynı zamanda, birinci derece teknik kadrolarda görev yapan mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının ek göstergeleri 7200?e çıkarılmalıdır.

5-Ayrıca çalışırken alınan tüm ek ve yan ödemelerin emeklilik maaşlarına dâhil edilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. Bununla birlikte, mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı unvanlarıyla emekli olanların emeklilik şartları ve maaşları da iyileştirilmelidir. Tüm bu gelirlerin emekliliğede katkı sağlamasını 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memur ayrımınında mühendisler için kalkmasını istiyoruz.

6-Ücret politikaları ve mali haklarda köklü bir güncellemeye ihtiyaç vardır. Özel hizmet tazminatları artırılarak en az % 260, ek gösterge yansıtma oranları da en az % 200 olmalıdır.

7-8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde "Ek Madde ? - Bu kanuna göre başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir ve bölge plancısı kadro ve pozisyonlun esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara yirmibeşbin (25000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67'nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68'inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir? eklenmelidir.

8-Zorlayıcı saha koşulları ve yüksek iş yükü altında çalışan teknik personellerin mesleki yükünü hafifletecek ve motivasyonunu artıracak destekler de hayati önemdedir. Her 5 yıl için 1 yıl yıpranma payı verilmelidir.

9-Merkez, bölge ve taşra teşkilatlarında mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının çalıştığı şube ve birimlerde görev yapan yöneticilerin mühendis/mimar/şehir/bölge plancısı olma zorunluluğu getirilmelidir.

10-Büyük proje tazminatı yıl boyunca ve tüm personele ödenecek şekilde düzenlenmeli, arazi tazminatları arttırılmalı,

11-Giyim yardımı tüm kurumlarda eşit ve güncel biçimde gerçekleştirilmeli, günlük harcırahlar en az üç katına çıkarılmalıdır.

12-Geçici kabul, kesin kabul, ihale, kontrol, muayene ve kabul komisyonlarında görev alan personellere (memur aylık katsayısının beşbin (5.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutar kadar) komisyon başına ödeme yapılmalıdır.

13-Kamuda çalışan toplam personel içerisinde mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarının kamuda istihdamı arttırılmalıdır. Mühendislik Fakülte sayıları düşürülmeli, kontenjanlar azaltılmalı ve üniversiteye giriş başarı sıralaması yükseltilmelidir.

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