Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2025 11:53
Sağlık çalışanları gibi acil ihbarlar hariç yavaşlatma yapılabilmeli

icraat yapacağım diye bir tarafınızı yırtmayın . Sağlıkçı , öğretmen her kurum hakkını aldı . Polislerde aciliyeti olan konular hariç gereksiz performans sergilememelidir. Saygı görene kadar . dikkate alınana kadar ne kadar ekmek o kadar köfte .

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 20252025 banka promosyonumemurlar.net haber yapar mısın?Durdurmalar kabul olacak mı?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerHabertürk'te polis haberi2025 Temmuz zammıTürk Telekom Egm tarifeleri

Sözlük

mutluluk korkusu 2 Yürüyüş yapmak 1 güne bir şiir bırak 1 sonlandırmak 1 madımak 1 yapay zeka 1 türkiyeyi terketmek 3 etrüskler 1 bi mola radyo yayını 12 redingot 2

Son Haberler

Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandıErsoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturdukİstanbul'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltıİmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildiBenzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı resmen geldi

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı