Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 13:28
Katip şahıs şirketi açarak Kurye olabilir mi?

En son gelen mükemmel zamlardan sonra kuryelik başvurum kabul edildi ancak şahıs şirketi kurmam gerekiyor.

En son gelen haberlerde memurlar ek iş yapabilecektti.

Ben de şahıs şirketi açarak kuryelik yapabilir miyim?


benyazarken
Aday Memur
04 Temmuz 2025 13:40
ikm olup yapanı tanıyorum ama yasal mı bilemem :)
Toplam 1 mesaj

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