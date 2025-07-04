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Editörler : supporters.alex 10


04 Temmuz 2025 14:12
2025-26 sezonu fikstür çekimi derbi maç takvimi

Bu sezon 4, 8, 10 (27) ve 12. haftalar Milli maç haftası öncesindeki haftalardır.

Derbiler için yasaklı olarak belirlenmiş haftalar: (1-3-4-6-7-10-12-17)

Sezonun ilk ve son haftasına derbi planlanmamıştır.

ligin 2. haftası, Trabzonspor?un çekeceği numaraya

göre, bir Trabzonspor derbisi için kullanılabilir bırakılmıştır.

İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray?dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.

Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul?da maç yapabilecek.

İstanbul dengesinden dolayı, Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimizden sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğeri

deplasmanda oynayacak.


gakkooss23
Aday Memur
04 Temmuz 2025 14:13

2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026?da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.


gakkooss23
Aday Memur
04 Temmuz 2025 14:14

- Fikstür çekiminin düzenleneceği Orhan Saka Konferans Salonu'na sadece sadece ligin resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports'a ait kameralar alınacak.


gakkooss23
Aday Memur
04 Temmuz 2025 15:47

8. Hafta Beşiktaş - Galatasaray 11. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe 14. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray


gakkooss23
Aday Memur
04 Temmuz 2025 15:48

ilk hafta :

Eyüpspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Kocaelispor

Samsunspor - Gençlerbirliği

Karagümrük - Başakşehir

Gaziantep FK - Galatasaray

Fenerbahçe - Alanyaspor

Ç. Rizespor - Göztepe

Kayserispor - Beşiktaş

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