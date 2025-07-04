Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2025 15:23
Takipsizlik ve Disiplin Soruşturması

Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek maddesiyle müfettiş apar topar ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna gönderdi 2 gün önce adli süreçten takipsizlik aldım bugünde takipsizlik kararıyla kurula girdim çevremdeki herkes takipsizlik aldıysan en kötü durumda durdurma alıp dönersin kurulun kararı bozulur dedi kurul karar verirken adli ceza mı almış takipsizlik mi almış bunu gözönünde bulunduruyor mu sizce cezaya mahal yok verilir mi ya da en kötü 24 ay ki onu da itiraz edebiliyoruz

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