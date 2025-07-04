Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


04 Temmuz 2025 15:30
Lisans teşvik

önlisans mezunu tds 3.senemdeyim lisans mezun oldum ve sözleşmemi yeniledim fakat teşvikte herhangi bir fark olmadı lisans mezunları için teşvik katsayısı artıyor mu

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