Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 16:03
DHMİ Düz Memur Maaşı

Herkese merhaba, forumda DHMİ'de AIM, tekniker, şef vb olarak çalışanların maaşları genelde epey tartışma konusu oluyor ama memur maaşlarıyla ilgili pek bilgiye ulaşamadım. Kuruma memur olarak atananlar normal memur maaşı mı alıyorlar yoksa diğer tazminat ve primlerden onlara da veriliyor mu? Mevcut olarak bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum (maaş 60bin) ancak işimden ortam sebebiyle mutlu değilim. elimde 91 puan kpss p3 puanı var DHMİ ihtimalini değerlendirmek istiyorum. Sizce değer mi?


jackreacher52
Aday Memur
04 Temmuz 2025 16:46

91 yetmez en az 94 üzeri lazım


Mstfsrk
04 Temmuz 2025 17:24
26 kpss ile düz memur alımı olur mu olursa 4001 den veya iibfden olur mu acaba
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Haziran 2025 EnflasyonuZamcık oranı 15.57 olduBaşöğretmen maaşının 75.000 lira olması.2026 Ocak ZammıMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 2026-2027 Yılları İçin 8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri (Genel Talepler)Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 LiraTeiaş tekniker maaşı ?İşçiye ikinci zam teklifi ;)

Sözlük

belgesel 1 çekme karavan 2 Bugün olanlar 5 mutluluk korkusu 2 gülümse 2 erkeklere yüklenen misyonlar 10 limonata 2 drug 1 ayakkabı boyacısına aşık olan kadın 3 cehenneme övgü 2

Son Haberler

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüİstanbul merkezli terör operasyonlarında 14 tutuklamaTunç Soyer'in Emniyet İfadesi Ortaya ÇıktıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 260 bin liraya gerilediYargıtay Açıkladı: Türkiye'de Hangi Parti Kaç Üyeye Sahip?

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı