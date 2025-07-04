Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 16:27
Muvafakat ile 50/D

Herkese merhaba,

Bir kamu kurumunda hali hazırda memurum, araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazandım. Muvafakat alarak geçersem bana olan katkıları nelerdir acaba? Örneğin 50/D de bulunan öğrencilik bitince ilişik kesme maddesi benim içinde geçerli olacak mı yoksa geçtiğim kurum en azından eski idari kadromda olan unvanımı verecek mi?

Şimdiden teşekkürler cevaplarınız için.

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