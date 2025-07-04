Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 17:07
sözleşmeli destek personeliyim
erkek kuran kursunda çalışıyorum müftü beni kız kuran kursuna görevlendirme yapacağını söylüyor diyanetin yönergesinde kadrolu erkek destek personelin kız kuran kursunda çalışamayacağı yazıyor aynı hakka bende sahipmiyim

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