Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


04 Temmuz 2025 17:09
sözleşmeli destek personeliyim
erkek kuran kursunda çalışıyorum müftü beni kız kuran kursuna görevlendirme yapacağını söylüyor diyanetin yönergesinde kadrolu erkek destek personelin kız kuran kursunda çalışamayacağı yazıyor aynı hakka bende sahipmiyim

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