KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2025 17:09
Epikriz raporu

Arkadaşlar geçmiş dönemler okullara çağırılır iken bazı pomemler epikriz raporu istemiş , eğer gideceğimiz pomem epikriz raporu isterse bunu devlet hastanesine başvurup mu alacağız ? Birde bu epikriz raporunda yazacak olan bilgiler e-nabızda ki veriler mi yoksa e-devlette i tedavi bilgileri mi ? Bilgisi olan yanıtlarsa sevinirim

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