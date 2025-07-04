Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Temmuz 2025 17:37
Taşra teşkilatı iller arası yer değiştirme tercih süresi ne zaman bitiyor?

tercih süresi uzatıldı mı sonuçların açıklanması da uzatılır bilen var mı

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