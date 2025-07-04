Geçmiş Tanı

Arkadaşlar 2 konu ile bilginizi almak istiyorum.

1- 2019 tarihli fizik tedavi geçmişim var Tanı olarak bel ağrısı olarak geçiyor ben fıtık diye koydurtmadım herkeste bel ağrısı olabilir diye öyle girildi. Birkaç ışın tedavisi vs aldım . Ancak bu ışın tedavisini alabilmem için mr a girmem gerekti ve raporuna " L5-S1 diskinde santral posterior protrüzyon izlendi. Anterior epidural yağlı plan obliteredir. Tekal kese basılıdır." şeklinde ibare girilmiş. 6 yıldır herhangi bir ağrım yada tedavim yada ilaç alımım olmadı .

2- Diğer konum ise 2018 yılında acilci doktor "migren" tanısı

2018 ve 2020 yılında ise başım dönüyor diye gittim bunlara da "vertigo" tanısı koymuş . Bunların temel sebebi b12 eksikliğinden dolayı idi düzelttim ve sorun kalmadı , son 5 yıldır herhangi bir tanı veya ilaç bulunmuyor.

Bunlar benim karşıma genel sağlıkta yada sağlık daire de gelir mi ? İlgilenip cevap verirseniz çok memnun olurum