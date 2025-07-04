KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


04 Temmuz 2025 18:51
Merkezi atama hk

ARKADAŞLAR AÇIK ALIMDAN YERLEŞEN BIRI MERKEZI ALIMDA DA TERCIH EDIP YERLEŞEBILIR MI


togizmir
Genel Müdür
04 Temmuz 2025 19:30
Yerleşebilir. Yeni konu açmak yerine geçmiş başlıklara baksanız yüzlerce örnek, açıklama görürsünüz. Lütfen okumaya, araştırmaya üşenmeyin. hayırlı olsun.

Sidar.21
Aday Memur
04 Temmuz 2025 20:02
Sağ olun hocam, dikkate alacagım önerinizi iyi günler.
togizmir, 2 gün önce
Yerleşebilir. Yeni konu açmak yerine geçmiş başlıklara baksanız yüzlerce örnek, açıklama görürsünüz. Lütfen okumaya, araştırmaya üşenmeyin. hayırlı olsun.

SkuLL059
Aday Memur
04 Temmuz 2025 21:38

defalarca konu okudum hala muamma içindeyim bu konuda.Destek personelinden teknik personelliğe geçişe izin veriyorlarda misalen sözleşmeli teknisyen istifa edip teknisyen olması için belirli süre yokmu ?


memurbey3535
Aday Memur
05 Temmuz 2025 09:14

Yok

SkuLL059, 2 gün önce

defalarca konu okudum hala muamma içindeyim bu konuda.Destek personelinden teknik personelliğe geçişe izin veriyorlarda misalen sözleşmeli teknisyen istifa edip teknisyen olması için belirli süre yokmu ?

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