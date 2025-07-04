Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 18:55
ADALET BAKANLIĞI HAVUZ TAYİNİ HK

Sayın müdürlerim,

Personel arkadaşlarımızı gereksiz şekilde ekran başında alıkoyan bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapma gereği duyduk.

Kararname çalışmalarımız halen devam etmektedir.

*Çalışmanın takvime uygun şekilde önümüzdeki hafta tamamlanması planlanmaktadır.*

İyi tatiller diliyoruz.

Taşra Atama ve Nakil

Şube Müdürü

Haftaya kaldı arkadaşlar....

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı ziraat mühendisliği okumaya izin veriyorlar mı kurumlarda olan varsa yardımcı olabilÜnvan değişikliğiTarım Bakanlığı RotasyonTarım ekonomisiTarım ve Orman Bakanlığı 2010 yılından beri Görevde yükselme açmıyor Neden? Neden?Ticaret Bakanlığı Promosyon SözleşmesiTarım bakanlığı koruyucu giyimİçişleri kurumlar arası geçiş Kültür ve turizm bakanlığı devlet sanatçısı alımı hakkında bilgi

Sözlük

günün filmi 6 ayakkabı boyacısına aşık olan kadın 3 çekme karavan 2 belgesel 1 haksız kadın 5 geceye nahif bir beddua bırak 3 Yaz geceleri teras balkon ya da bahçe keyfi 3 bi mola radyo yayını 11 carte d'or 3 Bugün olanlar 5

Son Haberler

Müzisyen Onur Şener davasında 2 sanık hakkında karar açıklandıMezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrolOrman yangınında şehit olan olan orman işçisi, son yolculuğuna uğurlandıDMM: İsrail'le ihracat iddiaları dezenformasyon ürünüdürBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı