Eğitim ödeneği belli olmuş

5 bin küsür küsüratı yazmaya bile değmez . Biz öğretmenler camiası olarak da ülke olarak da başınıza gelen her şeyi hakediyoruz !!!

5 bin küsür küsüratı yazmaya bile değmez . Biz öğretmenler camiası olarak da ülke olarak da başınıza gelen her şeyi hakediyoruz !!!