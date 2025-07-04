Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2025 19:20
Harcirah hakkında

Arkadaşlar İstanbul harcirahları ne zaman yatıracak bilgisi olan varmı?


Aslan9090
Şube Müdürü
04 Temmuz 2025 19:45
İstanbul da Haziran 20 de ilişik kestim 30 Haziran da yatırdılar harcıhakı benim

B.S.Y.24
Aday Memur
04 Temmuz 2025 20:15
16 haziranda ilişik kesti eşim. 1 hafta sonra yatırdılar.

Baysel12
Aday Memur
04 Temmuz 2025 20:49

Bende 27de kestim ama hhalen yatmadı

Toplam 3 mesaj

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