Usul fene sevk

Hasta olduğum için bir devlet hastanesinden randevu aldım. Doktor gerekli tetkikleri tamamladıkdan sonra 7 gün 5 gün istirahat raporu verdi. Büro amiri sanki yangından mal kaçırır gibi evime idari memuru gönderip usul fen için tebliğ etti. Evrakları elime tutuşturdu. Bilindiği üzere teslim tesllümden sonra 24 saat içinde ilgili hakem heyetine giriş yapılması gerek. Hasta hasta 1 saatlik yolu gidip fenne uygındur raporunu aldım. Üstelik bu amir müdürün üzinli olduğu zamanlarda kendisi 7 günlük raporu hemen yapıştırıveriyor. Rapor aldığı görev listeleri elimde mevcut. Kızdığım nokta hakem heyetine sevk etmesi değil. Görevidir sevkeder. Ama bu kadar acele edecek ne vardı. Biraz iyileştikten sonrada gönderebilirdi. Üstelik 4 gün sonra ilişik kesilecek. Şimdi bı amiri savcılığa şikayet etmek istiyorum. Sizce bir sonuç çıkarma
Hasta olduğum için bir devlet hastanesinden randevu aldım. Doktor gerekli tetkikleri tamamladıkdan sonra 7 gün 5 gün istirahat raporu verdi. Büro amiri sanki yangından mal kaçırır gibi evime idari memuru gönderip usul fen için tebliğ etti. Evrakları elime tutuşturdu. Bilindiği üzere teslim tesllümden sonra 24 saat içinde ilgili hakem heyetine giriş yapılması gerek. Hasta hasta 1 saatlik yolu gidip fenne uygındur raporunu aldım. Üstelik bu amir müdürün üzinli olduğu zamanlarda kendisi 7 günlük raporu hemen yapıştırıveriyor. Rapor aldığı görev listeleri elimde mevcut. Kızdığım nokta hakem heyetine sevk etmesi değil. Görevidir sevkeder. Ama bu kadar acele edecek ne vardı. Biraz iyileştikten sonrada gönderebilirdi. Üstelik 4 gün sonra ilişik kesilecek. Şimdi bı amiri savcılığa şikayet etmek istiyorum. Sizce bir sonuç çıkarma