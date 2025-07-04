Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2025 20:26
Usul fene sevk

Hasta olduğum için bir devlet hastanesinden randevu aldım. Doktor gerekli tetkikleri tamamladıkdan sonra 7 gün 5 gün istirahat raporu verdi. Büro amiri sanki yangından mal kaçırır gibi evime idari memuru gönderip usul fen için tebliğ etti. Evrakları elime tutuşturdu. Bilindiği üzere teslim tesllümden sonra 24 saat içinde ilgili hakem heyetine giriş yapılması gerek. Hasta hasta 1 saatlik yolu gidip fenne uygındur raporunu aldım. Üstelik bu amir müdürün üzinli olduğu zamanlarda kendisi 7 günlük raporu hemen yapıştırıveriyor. Rapor aldığı görev listeleri elimde mevcut. Kızdığım nokta hakem heyetine sevk etmesi değil. Görevidir sevkeder. Ama bu kadar acele edecek ne vardı. Biraz iyileştikten sonrada gönderebilirdi. Üstelik 4 gün sonra ilişik kesilecek. Şimdi bı amiri savcılığa şikayet etmek istiyorum. Sizce bir sonuç çıkarma

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 20252025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlermemurlar.net haber yapar mısın?Durdurmalar kabul olacak mı?Habertürk'te polis haberi2025 Temmuz zammıX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)

Sözlük

nihat genç 2 elemek 2 Derdini insana değil suya anlat 1 Kendi sebzeni yetiştirmek 1 bi mola radyo yayını 11 cehenneme övgü 2 güne bir şiir bırak 1 Yaz geceleri teras balkon ya da bahçe keyfi 3 günün filmi 5 mutluluk korkusu 2

Son Haberler

Saruhanlı'da orman yangını: 3 mahalle tahliye ediliyorErdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü15 yaşındaki sürücünün ciple çarptığı yaya hayatını kaybettiRüşvetin görüntüsü çıktı, CHP'li Başarır 'siyasi karar' dediEsenboğa Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçuş gerçekleşti

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı