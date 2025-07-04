Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2025 20:26
Savcılık Soruşturması

Savcılık soruşturmasinda olan dosyama savcı iddianame düzenledi ağır ceza mahkemesi iddanameyi iade etti ((Ağır ceza mahkemesinin görevine girmedigi ve giren suçun hakkindada yeterli delil olmadığı)) Savcı itiraz etti. İtiraz reddildi 174/4 gerekçesi ile kesin olarak sonra savcı tayin oldu 1. Yeni Savcı dosyayı ikiye bölüp bu haliyle yeni deliller olmadan Ağır ceza ve Asliye şeklinde dava açar mı ? 2.Sadece Asliye cezanın gorevine giren kısımla elindeki mevcut deliller ile mi dava açar 3. KYOK verip geçer mi

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