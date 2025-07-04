KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


04 Temmuz 2025 21:37
işletme yüksek lisans yapmak
işletme mezunu değilim ancak tezsiz işletme yüksek lisans yaparsak lisans kpss atamalarında işletmeden atanabilir miyiz?

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