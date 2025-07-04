Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


04 Temmuz 2025 21:41
SGK 4A girişi hk.

merhaba kpss merkezi atamayla 4b sözleşmeli personel olarak atanmıştım evraklarımı teslim ettim ama sgk dan mesaj geldi 4a sigortanız yapılmıştır diye 4b olması gerekmiyormuydu acaba yanlış veri mi girildi bilgisi olan var mı


Kanunyönetme
Aday Memur
04 Temmuz 2025 21:49

Benim bildiğim sözleşmeli personelin ki sigorta olarak 4 A kadrolu memurunki sigorta olarak 4 C yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar.

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