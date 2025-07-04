Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Temmuz 2025 22:31
Doğum izni

Eylül'ün ilk haftası doğum yapacak bir öğretmen doğum öncesi iznini aktarabilir mi ? Eğer olursa nasıl bir yol izlemeli

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Haziran ek dersi yattı mı? (2025)Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem !Yks de habersiz tutanak tutulur mu?Öğretmenlik mesleği tasfiye ediliyor Güncel 03.07.2025 07:066. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)İşyerinde asli görev harici işler yapma8 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına girip 25 yıl tamamlayıp, 58 veya 60 yaşını bekleyenler.ENAG enflasyon verilerini açıkladı. Aylık: %3,05 Yıllık: %68,68 Tüik 1.17, tahmınlerı alalım.)Temmuz zammı

Sözlük

yabancı şarkıların melodilerini kullanmak 1 Derdini insana değil suya anlat 1 gülümse 2 belgesel 1 mutluluk korkusu 2 içindeki çocuk 1 yapay zeka 1 etrüskler 1 artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1 cehenneme övgü 1

Son Haberler

5 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıZabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı!Hatay'da Orman Yangını: 9 Yayla Tedbir Amaçlı Boşaltıldıİzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı