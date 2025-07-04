Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Temmuz 2025 22:42
BİRECİK'TE ÇALIŞIP NİZİP'TE EV TUTMAK ?

Arkadaşlar tayinim Şanlıurfa Birecik'e çıktı. Ama Birecik'te istediğim gibi ev bulamadığım için ve yine Birecik çok gelişmiş (eğitim, sosyal imkanlar vb. açısından) bir yer olmadığı için Nizip'te ev tuttum. Gidiş - geliş yapacağım...

Sizce zorlanır mıyım ?

Nizip aile ile yaşamak için nasıl bir yer ?

Tecrübesi olanlar paylaşırsa sevinirim, şimdiden teşekkürler...

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