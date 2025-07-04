Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


04 Temmuz 2025 22:43
BİRECİK'TE ÇALIŞIP NİZİP'TE EV TUTMAK ?

Arkadaşlar tayinim Şanlıurfa Birecik'e çıktı. Ama Birecik'te istediğim gibi ev bulamadığım için ve yine Birecik çok gelişmiş (eğitim, sosyal imkanlar vb. açısından) bir yer olmadığı için Nizip'te ev tuttum. Gidiş - geliş yapacağım...

Sizce zorlanır mıyım ?

Nizip aile ile yaşamak için nasıl bir yer ?

Tecrübesi olanlar paylaşırsa sevinirim, şimdiden teşekkürler...


Ömer ferin
05 Temmuz 2025 00:05

Bunu yapan bir tanıdığım var ama zorlanır mısın bilemem. Nizip kiraları da düşük galiba


Polistanbul0234
Aday Memur
05 Temmuz 2025 00:07
Birecik göre bi tik düşük diyebilirim, ama çok da fark yok... Ben zaten kiradan dolayı değil, Birecik'te güzel ev bulamadığım için Nizip'ten tuttum
Ömer ferin, 5 dk. önce

Bunu yapan bir tanıdığım var ama zorlanır mısın bilemem. Nizip kiraları da düşük galiba

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