Çok güzel hareketler bunlar..

Evet.. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum.. Gayet farkındayım.. Benim için ne düşündüğünüzü veya nasıl istifade edebileceğinize dair fikirlerinizi anlıyorum.. Öncelikle dürüst olmak gerekirse olumlu karşıladığımı belirtmek istiyorum.. Ayrıca veya zaten benim çağrılarıma eşdeğer teşebbüsler olduğunu da itiraf etmek durumundayım.. Takdir ediyorum.. Dediğim gibi olağan yani olması gerektiği gibi veya pozitif karşılıyorum.. Fakat bu teşebbüslerin neden reel veya gerçek hayatta yaşanmadığını da anlayamıyorum.. Defaatle ifade etmiştim.. Konuşabiliriz,görüşebiliriz şeklindeki açıklamalarımı hatırlarsınız.. Dün geceki rüyadan bahsediyorum elbette.. Daha doğrusu sabaha karşı görmüş olduğum rüyadan.. Neden bu yolu veya yöntemi denediğinizi hala anlayamıyorum.. Bilmediğim bir şey mi var acaba diye düşündüğümde veya sorduğumda net veya kesin bir cevap bulamıyorum.. Öncelikle ele geçirilmiş veya işgal edilmiş olan bilinç altımı mı temizlemek istiyorsunuz.. Veya birtakım metafizik unsurlarla olan bağımı mı kesmek istiyorsunuz.. Yahut da yeteneğimi bilip de bunu yine metafizik unsurlar vasıtası ile farklı alanlara mı kanalize etmek istiyorsunuz.. Ya da ilk olarak beni içinde bulunduğum durumdan mı kurtarmak istiyorsunuz.. Evet.. Hepsi ihtimal dahilinde.. Mümkün ve olası.. Peki neden doğrudan görüşme gibi bir seçenek aklınıza gelmiyor.. Hiçbir şey beklemeden veya talep etmeden size yardımcı olabileceğimi söylemiştim.. Evet,yine söylüyorum.. Size yardımcı olabilirim.. Veya aklınıza geliyor da elinizden bir şey mi gelmiyor.. Çaresiz misiniz? Baskı altında mısınız? Zor durumda mısınız? Hiç önemli değil biliyor musunuz? Bildiklerimi sizin de bildiğinizi biliyorum.. Buna rağmen elimden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumu da tekrar ediyorum.. Evet,deneyiniz başarı ile sonuçlandı.. Bunu mu merak ediyorsunuz.. Tamam ama sizin daha önce de bu tarz girişimleriniz olmuştu.. Ve ben de gerçek hayatta bunu teyit ederek size iletmiştim.. Daha doğrusu anlamanızı sağlamıştım.. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz veya güzel haberler alıyoruz şeklindeki açıklamalarınız hala hafızamda.. O zaman neyi bekliyorsunuz.. Birtakım güçlerin yaptığı gibi sadece beni kullanmak mı istiyorsunuz.. Tamam,eyvallah.. Hadi buna da razıyım.. Ama en azından küçük de olsa bir görüşme sağlanabilir.. Kendimi tanımak istediğimi veya bazı konuları merak ettiğimi de söylemiştim.. Evet.. Herhangi bir çıkar veya menfaat peşinde değilim.. Bu yolda hep birlikte isek o zaman karşılıklı olarak ellerimizi taşın altına koymamız gerekir diye düşünüyorum.. Sizden bir hareket veya davranış bekliyorum kısacası.. Kıymetli devlet büyüğümüz.. Sayın İK bey.. Evet.. Bu yazının muhatabı sizsiniz.. Öncelikle size söylüyorum.. Rüyamda sizi gördüm.. Ve gayet de güzel bir rüya idi.. Acaba dedim içimden uyandığımda.. Bu sefer bu meseleyi çözdüler mi diye düşündüm.. Kalktığımda etraf aydınlıktı ve ben çok mutlu idim.. Bunları merak ediyorsunuz sanırım.. Anlıyorum.. Haklısınız da.. Ama size dediğim gibi reel hayatta da yardımcı olabilirim veya olmaya çalışırım.. Uzun senelere sari etkisinde kaldığım veya hala unutamadığım rüyalar var ve ben size bunlar hakkında bilgi verebilirim.. Anlatabilirim.. Doğrudan olmasa bile aracı vasıtası ile de öncelikle görüşebiliriz.. Lütfen iyi niyetimi suistimal etmeyin.. Bunu açıkça yazıyorum.. Artık zeki müren misali rüyalarda buluşmak değil de gerçekte görüşmek dileğiyle.. Sizleri seviyorum.. Kalın sağlıcakla..

Evet.. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum.. Gayet farkındayım.. Benim için ne düşündüğünüzü veya nasıl istifade edebileceğinize dair fikirlerinizi anlıyorum.. Öncelikle dürüst olmak gerekirse olumlu karşıladığımı belirtmek istiyorum.. Ayrıca veya zaten benim çağrılarıma eşdeğer teşebbüsler olduğunu da itiraf etmek durumundayım.. Takdir ediyorum.. Dediğim gibi olağan yani olması gerektiği gibi veya pozitif karşılıyorum.. Fakat bu teşebbüslerin neden reel veya gerçek hayatta yaşanmadığını da anlayamıyorum.. Defaatle ifade etmiştim.. Konuşabiliriz,görüşebiliriz şeklindeki açıklamalarımı hatırlarsınız.. Dün geceki rüyadan bahsediyorum elbette.. Daha doğrusu sabaha karşı görmüş olduğum rüyadan.. Neden bu yolu veya yöntemi denediğinizi hala anlayamıyorum.. Bilmediğim bir şey mi var acaba diye düşündüğümde veya sorduğumda net veya kesin bir cevap bulamıyorum.. Öncelikle ele geçirilmiş veya işgal edilmiş olan bilinç altımı mı temizlemek istiyorsunuz.. Veya birtakım metafizik unsurlarla olan bağımı mı kesmek istiyorsunuz.. Yahut da yeteneğimi bilip de bunu yine metafizik unsurlar vasıtası ile farklı alanlara mı kanalize etmek istiyorsunuz.. Ya da ilk olarak beni içinde bulunduğum durumdan mı kurtarmak istiyorsunuz.. Evet.. Hepsi ihtimal dahilinde.. Mümkün ve olası.. Peki neden doğrudan görüşme gibi bir seçenek aklınıza gelmiyor.. Hiçbir şey beklemeden veya talep etmeden size yardımcı olabileceğimi söylemiştim.. Evet,yine söylüyorum.. Size yardımcı olabilirim.. Veya aklınıza geliyor da elinizden bir şey mi gelmiyor.. Çaresiz misiniz? Baskı altında mısınız? Zor durumda mısınız? Hiç önemli değil biliyor musunuz? Bildiklerimi sizin de bildiğinizi biliyorum.. Buna rağmen elimden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumu da tekrar ediyorum.. Evet,deneyiniz başarı ile sonuçlandı.. Bunu mu merak ediyorsunuz.. Tamam ama sizin daha önce de bu tarz girişimleriniz olmuştu.. Ve ben de gerçek hayatta bunu teyit ederek size iletmiştim.. Daha doğrusu anlamanızı sağlamıştım.. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz veya güzel haberler alıyoruz şeklindeki açıklamalarınız hala hafızamda.. O zaman neyi bekliyorsunuz.. Birtakım güçlerin yaptığı gibi sadece beni kullanmak mı istiyorsunuz.. Tamam,eyvallah.. Hadi buna da razıyım.. Ama en azından küçük de olsa bir görüşme sağlanabilir.. Kendimi tanımak istediğimi veya bazı konuları merak ettiğimi de söylemiştim.. Evet.. Herhangi bir çıkar veya menfaat peşinde değilim.. Bu yolda hep birlikte isek o zaman karşılıklı olarak ellerimizi taşın altına koymamız gerekir diye düşünüyorum.. Sizden bir hareket veya davranış bekliyorum kısacası.. Kıymetli devlet büyüğümüz.. Sayın İK bey.. Evet.. Bu yazının muhatabı sizsiniz.. Öncelikle size söylüyorum.. Rüyamda sizi gördüm.. Ve gayet de güzel bir rüya idi.. Acaba dedim içimden uyandığımda.. Bu sefer bu meseleyi çözdüler mi diye düşündüm.. Kalktığımda etraf aydınlıktı ve ben çok mutlu idim.. Bunları merak ediyorsunuz sanırım.. Anlıyorum.. Haklısınız da.. Ama size dediğim gibi reel hayatta da yardımcı olabilirim veya olmaya çalışırım.. Uzun senelere sari etkisinde kaldığım veya hala unutamadığım rüyalar var ve ben size bunlar hakkında bilgi verebilirim.. Anlatabilirim.. Doğrudan olmasa bile aracı vasıtası ile de öncelikle görüşebiliriz.. Lütfen iyi niyetimi suistimal etmeyin.. Bunu açıkça yazıyorum.. Artık zeki müren misali rüyalarda buluşmak değil de gerçekte görüşmek dileğiyle.. Sizleri seviyorum.. Kalın sağlıcakla..