Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2025 03:14
Bir ceza infaz kurumunda yapılan mobingler

Son aylarda iyice ayyuka çıkmış bir durum var. Çalıştığımız kurumda vardiya personeli ağır psikolojik baskıya maruz bırakılıyor.

Geriye dönük izlenen kamera kayıtları ile vardiya personeli disiplin cezası ile tehdit ediliyor. kadın ve erkek personel gece nöbetlerinde izleniyor. Kadın personeli bile dikkatlice izleyen idare erkek personele neler yapmaz siz düşünün. Kadın personeller lavaboya girer, sandalyeye biraz rahat oturabilirler. Bu görüntüleri zlemek ne kadar ahlaki. Hukukçu arkadaşlar varsa yorum yapabilirse sevinirim. Amirler kafasına göre güvenlik kameralarını güvenlik amacı dışında, memurun her hareketini takip etmek için kullanabilir mi. Yani memur ayak uzattı diye iki üç gün önceye dönüp izleyip hakkında tutanak tutabilirler mi? 12 saati aşan nöbet süresinde robot gibi oturmamız bekleniyor. Yok bacak bacak üstüne attın yok ayak uzattın yok masaya başını koydun ve hatta sandalyede otururken duvara sırtını yasladın diye personelin hakkında tutanak tutuyorlar. İdarecilerden biri kamera görevlilerine mahkumları değil memurları izleyeceksiniz deyip, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız diye ultimatom vermiş. Gündüz personeli için çay ocağına arıtıcı takıldı fakat akşam vardiya personeli temiz su ile çay demlemesin diye arıtıcının hortumunu çıkarttıran bir idare var. Vardiya personeline arıtılmış suyu çok gören bir idare için ne desek boş. Gündüz personelinin yemekhanesinde sürahilerle arıtırılmış su verilip, vardiya yemekhanesinde çeşme suyu kullanılıyor. Her tayin dönemi 100 kişi tayin yazıyor. Hatta yerli personel bile çevre illere tayin yazıyor. Liyakatsızlık ve torpil haddinden fazla var. Özellikle birimlerde. birimlerde çalışan personel idare için çok değerli. Yeni ikinci müdür olmuş idare memuru ve bir amir sırt sırta verip personele türlü mobingler yapmakta. Kurum en üst amiri ise bu yapılanlara karşı sağır ve dilsiz duruyor

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