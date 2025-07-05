C Dilimi, 8 5 Çalışma , Ek Görevden Muhaf , Gece Mesaisinde Çalışmama

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ" ile 30/01/2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Almacak Önlemler" konu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin üçüncü maddesi doğrultusunda ilgi (b) genelge hazırlanarak tüm İl Valiliklerine ve Emniyet Genel Müdürlüğu Merkez ve Taşra Teşkilatına duyurulmuştur. 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin (a) bendi; "Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine dair özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri... ifade eder" hükmünü getirdiğinden, ligi (b) genelgenin ikinci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup personelin talebi halinde, bakıma muhtaç aile bireylerinden anne, baba, eş ve çocukları haldında "Özürlü Sağlık Kurulu" tarafından düzenlenen raporda, özür oranımın "%50 ve üzerinde" olduğu tespit edilenlerden "Ağır özüriii" olduğuna karar verilenlerin, sadece hafta içi mesai günlerinde çalıştırılmasını, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulmasını, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli kolaylığın sağlarımasını, anne ve babanın personel olman durumunda her ikisinin de belirtilen haklardan faydalandırılmasını rica ederim.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ" ile 30/01/2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Almacak Önlemler" konu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin üçüncü maddesi doğrultusunda ilgi (b) genelge hazırlanarak tüm İl Valiliklerine ve Emniyet Genel Müdürlüğu Merkez ve Taşra Teşkilatına duyurulmuştur. 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin (a) bendi; "Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine dair özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri... ifade eder" hükmünü getirdiğinden, ligi (b) genelgenin ikinci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup personelin talebi halinde, bakıma muhtaç aile bireylerinden anne, baba, eş ve çocukları haldında "Özürlü Sağlık Kurulu" tarafından düzenlenen raporda, özür oranımın "%50 ve üzerinde" olduğu tespit edilenlerden "Ağır özüriii" olduğuna karar verilenlerin, sadece hafta içi mesai günlerinde çalıştırılmasını, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulmasını, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli kolaylığın sağlarımasını, anne ve babanın personel olman durumunda her ikisinin de belirtilen haklardan faydalandırılmasını rica ederim.