Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2025 07:57
C Dilimi, 8 5 Çalışma , Ek Görevden Muhaf , Gece Mesaisinde Çalışmama
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ" ile 30/01/2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Almacak Önlemler" konu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin üçüncü maddesi doğrultusunda ilgi (b) genelge hazırlanarak tüm İl Valiliklerine ve Emniyet Genel Müdürlüğu Merkez ve Taşra Teşkilatına duyurulmuştur. 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin (a) bendi; "Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine dair özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri... ifade eder" hükmünü getirdiğinden, ligi (b) genelgenin ikinci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup personelin talebi halinde, bakıma muhtaç aile bireylerinden anne, baba, eş ve çocukları haldında "Özürlü Sağlık Kurulu" tarafından düzenlenen raporda, özür oranımın "%50 ve üzerinde" olduğu tespit edilenlerden "Ağır özüriii" olduğuna karar verilenlerin, sadece hafta içi mesai günlerinde çalıştırılmasını, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulmasını, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli kolaylığın sağlarımasını, anne ve babanın personel olman durumunda her ikisinin de belirtilen haklardan faydalandırılmasını rica ederim.

Sbz1dftd
Şube Müdürü
05 Temmuz 2025 07:59
ben bunu sadece çocuklarımda eşlerinde biliyordum ANNE BABA da engel oranı yüzde 50 den fazla ile C Dilimi alabilir
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlermemurlar.net haber yapar mısın?Habertürk'te polis haberi2025 Temmuz zammıUsul fene sevkTürk Telekom Egm tarifeleri

Sözlük

günün filmi 4 yabancı şarkıların melodilerini kullanmak 1 Yaz geceleri teras balkon ya da bahçe keyfi 3 haksız kadın 6 Derdini insana değil suya anlat 1 etrüskler 1 güne bir şiir bırak 1 yapay zeka 1 Yürüyüş yapmak 1 mutluluk korkusu 2

Son Haberler

Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları hakkında gözaltı kararı!Bursa'da kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındıYalova'da tarım işletmesinin deposunda çıkan yangın söndürüldüTürk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje ÜstlendiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı