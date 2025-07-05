Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2025 09:42
memurluktan uzman y. geçiş
düz memurluktan uzman yardımcılığına kurumlar arası geçişte kurumumun başkanı muvafakat vermeyebilir mi yoksa bir üst kadro olduğu için vermek zorunda mı?

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